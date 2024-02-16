Детективи БЕБ у Чернівцях виявили контрабандні сигарети на 5 млн гривень

В Україні затримали на кордоні контрабандні більше 65 тисяч пачок сигарет.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

В Чернівцях виявили третю автоцистерну, що перевозила контрабандні сигарети на суму 5 мільйонів гривень, – повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України.

Подія сталася на ділянці дороги, яка знаходиться кілька кілометрів від кордону з Румунією. Водій автоцистерни намагався пройти через один з пунктів пропуску, стверджуючи, що перевозить вантаж відсутній в митній декларації. Однак прикордонники, спільно з Державним бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки, вирішили провести обшук транспортного засобу.

Під час обшуку правоохоронці виявили в автоцистерні цілу партію контрабандних сигарет, яких налічувалося 65 тисяч пачок.

За фактом затримання відкрито кримінальне провадження, яке буде продовжено відповідно до закону.

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