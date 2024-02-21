В Харькове задержали женщину, которая корректировала воздушные атаки рф по жилым массивам города

Подозреваемая скрыто «документировала» последствия воздушных атак рф по жилым массивам Харькова.

В Харькове правоохранители задержали женщину, корректировавшую воздушные атаки врага по жилым массивам города. Также гражданке было сообщено о подозрении в государственной измене, передает Офис Генерального прокурора.

В ОГП отмечают, что в начале января харьковчанка наладила с представителем спецслужбы рф контакт через мессенджер Telegram. От него женщина получила задачу собирать разведывательные данные по местам и последствиям атак россии по областному центру.

«За работу на врага она сразу получила «аванс».

Весь январь подозреваемая скрыто «документировала» последствия воздушных атак россии по жилым массивам Харькова. Женщина фотографировала и снимала видео, которые в дальнейшем посылала сотруднику российской спецслужбы. Также она собирала разведданные о маршрутах перемещения подразделений ВСУ и украинской техники по городу», - говорится в сообщении.

24 января корректировщица под видом «неравнодушной харьковчанки» пошла фиксировать для врага последствия российских ракетных атак по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.

Правоохранители задержали женщину в Харькове в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время она находится под стражей.

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