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  1. В Україні

У Харкові затримали жінку, яка коригувала повітряні атаки рф по житлових масивах міста

12:02, 21 лютого 2024
Підозрювана приховано «документувала» наслідки повітряних атак рф по житлових масивах Харкова.
У Харкові затримали жінку, яка коригувала повітряні атаки рф по житлових масивах міста
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У Харкові правоохоронці затримали жінку, коригувала повітряні атаки ворога по житлових масивах міста. Також громадянці було повідомлено про підозру у державній зраді, передає Офіс Генерального прокурора.

У ОГП зазначають, що на початку січня харківʼянка налагодила з представником спецслужби рф контакт через месенджер Telegram. Від нього жінка отримала завдання збирати розвідувальні дані щодо місць та наслідків атак рф по обласному центру.

«За «роботу» на ворога вона одразу отримала «аванс».

Весь січень підозрювана приховано «документувала» наслідки повітряних атак рф по житлових масивах Харкова. Жінка фотографувала та знімала відео, які у подальшому надсилала співробітнику російської спецслужби. Також вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та української техніки по місту», - сказано у повідомленні.

24 січня коригувальниця під виглядом «небайдужої харківʼянки» пішла фіксувати для ворога наслідки російських ракетних атак по Київському та Холодногірському районах Харкова.

Правоохоронці затримали жінку у Харкові в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона перебуває під вартою.

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