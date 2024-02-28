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  1. В Украине

Когда работника с нефиксированным рабочим временем могут перевести на общие условия: ответ ГНС

23:19, 28 февраля 2024
Работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обратиться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора на общих условиях.
Когда работника с нефиксированным рабочим временем могут перевести на общие условия: ответ ГНС
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Государственная налоговая служба во Львовской области разъяснила, когда возможен перевод работника с нефиксированным рабочим временем на общие условия.

Так, по ст. 211 КЗоТ трудовой договор с нефиксированным рабочим временем – это особый вид трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно в случае предоставления работодателем предусмотренной настоящим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно , но с соблюдением условий оплаты труда, предусмотренных настоящей статьей.

Работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечения работника к работе, объем работы и в предусмотренный трудовым договором срок согласовывает с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимого для выполнения соответствующей работы. При этом должны соблюдаться требования законодательства о продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Заработная плата выплачивается работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, за фактически отработанное время.

Работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обратиться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора на условиях общеустановленного у работодателя графика работы с соответствующей оплатой труда.

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