Франция рассматривает направление солдат в Украину, но без участия в боевых действиях

Министр иностранных дел Франции рассматривает возможность отправки солдат в Украину.

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне рассматривает возможность направления французских солдат в Украину для оказания помощи, которая не связана с участием в боевых действиях, сообщает France24.

Выступая перед французскими законодателями, он подчеркнул, что эта помощь должна соответствовать конкретным потребностям Украины, таким как разминирование, киберзащита и производство оружия на месте.

"Мы должны рассмотреть новые действия для поддержки Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям, я имею в виду, в частности, разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории", - сказал Сежурне.

В то же время он отметил, что некоторые меры могут потребовать присутствия на украинской территории, но без участия в боевых действиях, согласно позиции президента Франции.

"Ничего нельзя исключать. Это была и остается сегодня позиция президента Франции", - добавил он.

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