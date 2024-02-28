Франція розглядає направлення солдат в України, але без участі у бойових діях

Міністр закордонних справ Франції розглядає можливість відправки солдат в Україну.

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Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне розглядає можливість направлення французьких солдатів до України для надання допомоги, яка не пов'язана з участю у бойових діях, повідомляє France24.

Виступаючи перед французькими законодавцями, він підкреслив, що ця допомога має відповідати конкретним потребам України, таким як розмінування, кіберзахист та виробництво зброї на місці.

«Ми повинні розглянути нові дії для підтримки України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам, я маю на увазі, зокрема, розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території», — сказав Сежурне.

Водночас він зауважив, що деякі заходи можуть потребувати присутності на українській території, але без участі у бойових діях, відповідно до позиції президента Франції.

«Нічого не можна виключати. ​​Це була і залишається сьогодні позиція президента Франції», – додав він.

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