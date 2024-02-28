Нідерланди замовили в Чехії гаубиці DITA для України

Гаубиці DITA стануть частиною голландського замовлення для України.

Джерело фото: Excalibur Army

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Міністерство оборони Нідерландів повідомило про замовлення в Чехії передових гаубиць DITA для постачання до України.

Згідно з інформацією відомства, гаубиця DITA представляє собою сучасну артилерійську систему, яка здатна наносити удари по цілях на відстані десятків кілометрів.

«Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця зброя стане частиною значного голландського замовлення для України, а постачатимуть її два виробники з Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, особисто відвідав завод із виробництва озброєння.

Нагадаємо, раніше Нідерланди замовили у Чехії 100 зенітних установок МР-2, а також, разом із США та Данією, розпочали процес модернізації 100 бойових танків Т-72 для України.

Раніше ми писали, що Нідерланди виділять 100 мільйонів євро Чехії на відправку боєприпасів для України.

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