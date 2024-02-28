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  1. В мире

Нидерланды заказали у Чехии гаубицы DITA для Украины

17:32, 28 февраля 2024
Гаубицы DITA станут частью голландского заказа для Украины.
Нидерланды заказали у Чехии гаубицы DITA для Украины
Источник фото: Excalibur Army
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Министерство обороны Нидерландов сообщило о заказе в Чехии передовых гаубиц DITA для поставки в Украину.

Согласно информации ведомства, гаубица DITA представляет собой современную артиллерийскую систему, которая способна наносить удары по целям на расстоянии десятков километров.

"Украина имеет большую потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали девять таких гаубиц для Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это оружие станет частью значительного голландского заказа для Украины, а поставлять его будут два производителя из Чехии. Командующий Вооруженных сил Нидерландов, генерал Онно Айхельсхайм, лично посетил завод по производству вооружения.

Напомним, ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных установок МР-2, а также, вместе с США и Данией, начали процесс модернизации 100 боевых танков Т-72 для Украины.

Ранее мы писали, что Нидерланды выделят 100 миллионов евро Чехии на отправку боеприпасов для Украины.

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