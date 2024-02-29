Хитрости не сработали: на Одесщине мужчины, чтобы перейти границу, обмотались изотермическими одеялами

Мужчины пытались перейти через границу, обмотавшись изотермическими одеялами, но план провалился.

В Одесской области пограничники остановили мужчин, обмотавшихся изотермическими одеялами, чтобы стать незаметными для тепловизора. Граждане планировали таким образом перейти границу.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, такие уловки не сработали.

По словам самых задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от $3000 до $8000.

На всех четырех составили админпротоколы.

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