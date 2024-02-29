Хитрости не сработали: на Одесщине мужчины, чтобы перейти границу, обмотались изотермическими одеялами

В Одесской области пограничники остановили мужчин, обмотавшихся изотермическими одеялами, чтобы стать незаметными для тепловизора. Граждане планировали таким образом перейти границу.
Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, такие уловки не сработали.
По словам самых задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры. За путешествие каждый заплатил от $3000 до $8000.
На всех четырех составили админпротоколы.
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