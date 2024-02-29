Хитрощі не спрацювали: на Одещині чоловіки, щоб перейти кордон, обмоталися ізотермічними ковдрами

Чоловіки намагався перейти через кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами, але план провалився.

В Одеській області прикордонники зупинили чоловіків, які обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб стати непомітними для тепловізора. Громадяни планували таким чином перейти кордон.

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, такі хитрощі не спрацювали.

Зі слів самих затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3 000 до $8 000.

На усіх чотирьох склали адмінпротоколи.

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