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  1. В Україні

Хитрощі не спрацювали: на Одещині чоловіки, щоб перейти кордон, обмоталися ізотермічними ковдрами

20:20, 29 лютого 2024
Чоловіки намагався перейти через кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами, але план провалився.
Хитрощі не спрацювали: на Одещині чоловіки, щоб перейти кордон, обмоталися ізотермічними ковдрами
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В Одеській області прикордонники зупинили чоловіків, які обмоталися ізотермічними ковдрами, щоб стати непомітними для тепловізора. Громадяни планували таким чином перейти кордон.

Як розповіли у Державній прикордонній службі України, такі хитрощі не спрацювали.

Зі слів самих затриманих, маршрут до сусідньої країни вони знайшли через месенджери. За подорож кожен заплатив від $3 000 до $8 000.

На усіх чотирьох склали адмінпротоколи.

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