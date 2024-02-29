Перед судом предстанут должностные лица Винницкого ТЦК, которых ГБР разоблачило на взятках от уклонистов

ГБР завершило расследование в отношении сотрудников Винницкого объединенного городского ТЦК и СП.

Государственное бюро расследований сообщило, что закончило досудебное расследование в отношении сотрудников Винницкого объединенного городского ТЦК и СП.

Как пишут в ГБР, подозреваемые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации и выехать из страны.

«Создал организованную преступную группу офицер отделения призыва ТЦК, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Именно последний подыскивал желающих избежать призыва и получал деньги от клиентов. Мужчинам ставили вымышленные диагнозы, что давало возможность получить справку о негодности и выехать за границу. «Прибыль» участники группы делили между собой», – пишут в ГБР.

Как отмечается, стоимость одной справки составила 4 тыс. долларов, а действовали злоумышленники, по меньшей мере, с июля 2023 года до их разоблачения правоохранителями в конце сентября.

Кроме того, сообщают в ГБР, в ходе досудебного расследования установлено, что офицер за 1,5 тыс. долларов исключал заказчиков из электронной системы учета мужчин, которым выдана повестка и которые обязаны явиться в ТЦК для прохождения медкомиссии.

«Офицер собственноручно удалял «нужных» людей с базы, при этом официально не имея соответствующего доступа к ней», - подчеркнули в Госбюро.

Врачи и гражданское лицо обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств и устранения препятствий, совершенных по корыстным мотивам, организованной группой (ч. 3 ст. 332 УК Украины), а должностное лицо военкомата еще и в мошенничестве и законченном покушении на подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 УК Украины).

В настоящее время служащие отстранены от занимаемых должностей. Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы.

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