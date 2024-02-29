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Перед судом постануть посадовці Вінницького ТЦК, яких ДБР викрило на хабарях від ухилянтів

16:13, 29 лютого 2024
ДБР завершило розслідування щодо співробітників Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП.
Перед судом постануть посадовці Вінницького ТЦК, яких ДБР викрило на хабарях від ухилянтів
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо співробітників Вінницького об’єднаного міського ТЦК та СП.

Як пишуть у ДБР, підозрювані за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації та виїхати з країни.

«Створив організовану злочинну групу офіцер відділення призову ТЦК, до неї увійшли 2 члени військово-лікарської комісії та один цивільний. Саме останній підшуковував бажаючих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів. Чоловікам ставили вигадані діагнози, що давало можливість одержати довідку про непридатність та виїхати за кордон. «Прибуток» учасники групи ділили між собою», - пишуть у ДБР.

Як зазначається, вартість однієї довідки становила 4 тис. доларів, а діяли зловмисники щонайменше з липня 2023 року до їхнього викриття правоохоронцями наприкінці вересня.

Крім того, повідомляють у ДБР, у ході досудового розслідування встановлено, що офіцер за 1,5 тис. доларів виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка і які зобов’язані з’явитися у ТЦК для проходження медкомісії.

«Офіцер власноруч видаляв «потрібних» людей з бази, при цьому офіційно не маючи до неї відповідного доступу», - наголосили у Держбюро.

Лікарі та цивільна особа обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчиненого з корисливих мотивів, організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України), а посадовець військкомату ще й у шахрайстві та закінченому замаху на підбурення до надання службовій особі неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 369 КК України).

Наразі службовці відсторонені від займаних посад. Всім фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі.

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