Незаконне переправлення чоловіків через кордон під виглядом волонтерів: на Київщині судитимуть організаторку злочинної групи

Жінка, яка є діючим адвокатом, організувала безпідставне внесення чоловіків призовного віку до системи «Шлях» в якості волонтерів, які перевозять гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ.

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На Київщині перед судом постане жінка, яка організувала схему незаконного переправлення осіб через держкордон під виглядом волонтерів. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Київської обласної та Броварської окружної прокуратур скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організаторки злочинної групи за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співзасновниця громадської організації, яка є діючим адвокатом, спільно з двома особами організувала безпідставне внесення чоловіків призовного віку до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів, які перевозять гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Така послуга вартувала чотирьом військовозобов’язаним до 4000 тис. доларів.

Наразі щодо спільників організаторки суд постановив обвинувальні вироки.

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