Незаконная переправка мужчин через границу под видом волонтеров: в Киевской области будут судить организатора преступной группы

Женщина, являющаяся действующим адвокатом, организовала безосновательное внесение мужчин призывного возраста в систему «Путь» в качестве волонтеров, перевозящих гуманитарную помощь для нужд ВСУ.

В Киевской области перед судом предстанет женщина, которая организовала схему незаконной переправки лиц через госграницу под видом волонтеров. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Киевской областной и Броварской окружной прокуратур направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора преступной группы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, соучредительница общественной организации, являющейся действующим адвокатом, совместно с двумя лицами организовала безосновательное внесение мужчин призывного возраста в информационную систему «Путь» в качестве волонтеров, перевозящих гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Такая услуга стоила четырем военнообязанным до 4000 тыс. долларов.

В отношении сообщников организатора суд вынес обвинительные приговоры.

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