Доступ ОСД к судейским досье: ВККС просит органы судейского управления поделиться мнениями

Предложения к Порядку доступа к судейскому досье членам ОСД предложено предоставить до 11 марта.

Высшая квалификационная комиссия судей 29 февраля 2024 года рассмотрела вопрос о согласовании проекта Порядка доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности.

По итогам рассмотрения, ВККС решила направить проект Порядка в Высший совет правосудия, Совет судей Украины, Общественный совет добропорядочности и Государственную судебную администрацию для консультаций и предложений.

ВККС предлагает указанным органам и учреждениям до 11 марта 2024 года предоставить предложения к проекту Порядка для дальнейшего утверждения Комиссией.

Напомним, что закон 3511-IX (он же 10140-д от 17 ноября 2023 года), предусматривающий изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей», определяет, что «для осуществления своих полномочий члены Общественного совета добропорядочности имеют право полного доступа к материалам судейского досье (досье кандидата в должность судьи)».

Автор: Вячеслав Хрипун

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