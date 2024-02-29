Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держпраці перевірятиме роботодавців на предмет цькування працівників

У Держпраці з’являться повноваження перевіряти підприємства на предмет здійснення мобінгу стосовно працівників.

Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД необхідно надати до 11 березня.

Поліція братиме участь в оповіщенні військовозобов’язаних спільно з ТЦК і зможе фіксувати процес на камеру

У Комітеті з національної безпеки розповіли про те, чи буде поліція вручати повістки після змін до закону про мобілізацію.

«Свобода слова – для «ліваків», або хто і чому лобіює заборону Telegram в Україні

Спойлер: ви будете здивовані.

Суддя з Луганської області не з’явився в новий суд та залишився на окупованій території

Тепер суддю Старобільського райсуду Луганської області можуть звільнити за нехтування обов’язками судді.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

15:41, 29 лютого 2024
Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД необхідно надати до 11 березня.
Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 лютого 2024 року розглянула питання про погодження проекту Порядку доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності.

За підсумками розгляду, ВККС вирішила направити проект Порядку до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності та Державної судової адміністрації для консультацій і пропозицій.

ВККС пропонує вказаним органам та установам до 11 березня 2024 року надати пропозиції до проекту Порядку для подальшого затвердження Комісією.

Нагадаємо, що закон 3511-IX (він же 10140-д від 17 листопада 2023 року), який передбачає зміни у Закон «Про судоустрій і статус суддів», визначає, що «для здійснення своїх повноважень члени Громадської ради доброчесності мають право повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)». 

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео