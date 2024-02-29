Доступ ГРД до суддівських досьє: ВККС просить органи суддівського врядування поділитися думками

Пропозиції до Порядку доступу до суддівського досьє членів ГРД необхідно надати до 11 березня.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 лютого 2024 року розглянула питання про погодження проекту Порядку доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності.

За підсумками розгляду, ВККС вирішила направити проект Порядку до Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Громадської ради доброчесності та Державної судової адміністрації для консультацій і пропозицій.

ВККС пропонує вказаним органам та установам до 11 березня 2024 року надати пропозиції до проекту Порядку для подальшого затвердження Комісією.

Нагадаємо, що закон 3511-IX (він же 10140-д від 17 листопада 2023 року), який передбачає зміни у Закон «Про судоустрій і статус суддів», визначає, що «для здійснення своїх повноважень члени Громадської ради доброчесності мають право повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді)».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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