$1500 с ухилянта за «трансфер» в Молдову: в Одесской области задержали троих мужчин

По разработанному плану «путешественники» хотели ввести в заблуждение охранников границы.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Одесской области пограничники задержали двух мужчин, которые хотели незаконно попасть в Молдову, а также организатора «трансфера».

Отмечается, что беглецы обнаружили организатора нелегального путешествия за границу в закрытом телеграмм канале. Он заверил «подопечных», что для реализации бегства за границу им необходимо будет лишь четко следовать его инструкциям и наставлениям, чтобы не попасть в поле зрения пограничников. Злоумышленник оценил свои «услуги» в 1,5 тысяч долларов с каждого.

Согласно договоренности, «клиенты» должны были прибыть в одну из железнодорожных станций, где их ожидал организатор «трансфера». По разработанному плану «путешественники», чтобы окончательно ввести в заблуждение охранников границы, должны были пересидеть у него дома, а уже на следующее утро выехать к знакомому, проживающему в нескольких километрах от линии границы. В тот же вечер местный житель – «проводник» повел граждан к запланированному месту бегства, но их задержали пограничники.

Организатору «схемы» вручили сообщение о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

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