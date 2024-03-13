$1500 з ухилянта за «трансфер» до Молдови: на Одещині затримали трьох чоловіків

За розробленим планом «мандрівники» хотіли ввести в оману охоронців кордону.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Одещині прикордонники затримали двох чоловіків, які хотіли незаконно потрапити до Молдови, а також організатора «трансферу».

Зазначається, що втікачі знайшли організатора нелегальної подорожі за кордон в закритому телеграм каналі. Він запевнив «підопічних», що для реалізації втечі за кордон, їм необхідно буде лише чітко дотримуватись його інструкцій та настанов, щоб не потрапити в поле зору прикордонників. Зловмисник оцінив свої «послуги» у 1,5 тисячі доларів з кожного.

Згідно з домовленістю, «клієнти» повинні були прибути до однієї з залізничних станцій, де їх очікував організатор «трансферу». За розробленим планом «мандрівники», аби остаточно ввести в оману охоронців кордону, мали пересидіти у нього вдома, а вже наступного ранку виїхати до знайомого, який проживає за декілька кілометрів від лінії кордону. Того ж вечора, місцевий житель – «провідник» повів громадян до запланованого місця втечі, але їх затримали прикордонники.

Організатору «схеми» вручили повідомлення про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

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