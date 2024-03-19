В Харькове будут периодически выключать отопление

В городе будут периодически останавливать подачу тепла в дома харьковчан.

Источник фото: КП «Харьковские тепловые сети»

В Харькове с 19 марта на всех источниках теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» будут периодически выключать отопление. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

«На всех источниках теплоснабжения КП «Харьковские тепловые сети» вводится режим дискретного регулирования отопления с привязкой к температуре наружного воздуха и погодным условиям – то есть кратковременным прекращением подачи тепла в здания харьковчан», - говорится в сообщении.

Там пояснили, что данная мера обусловлена потеплением, а также поручением заместителя Руководителя Офиса Президента Украины относительно того, что производителям тепловой энергии следует не допускать перегревов.

Напомним, что глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев заявил, что в Украине отопительный сезон может быть завершен досрочно.

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