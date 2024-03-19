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  1. В Україні

У Харкові періодично вимикатимуть опалення

14:29, 19 березня 2024
У місті періодично зупинятимуть подачу тепла в будівлі харківʼян.
У Харкові періодично вимикатимуть опалення
Джерело фото: КП «Харківські теплові мережі»
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У Харкові з 19 березня на всіх джерелах теплопостачання КП «Харківські теплові мережі» будуть періодично вимикати опалення. Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

«На всіх джерелах теплопостачання КП «Харківські теплові мережі» вводиться режим дискретного регулювання опалення, з прив’язкою до температури зовнішнього повітря та погодних умов – тобто короткочасним припиненням подачі тепла в будівлі харківʼян», - сказано у повідомленні.

Там пояснили, що даний захід обумовлений потеплінням, а також дорученням заступника Керівника Офісу Президента України щодо того, що виробникам теплової енергії слід не допускати перегрівів.

Нагадаємо, що голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що в Україні опалювальний сезон можуть завершити достроково.

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