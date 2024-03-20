Идентифицирован оккупант, участвовавший в расстреле гражданских автомобилей в Гостомеле, — ОГП

В Гостомеле под Киевом он и другие оккупанты получили приказ от своего командира убивать гражданских.

Идентифицирован российский офицер, участвовавший в расстреле гражданских авто в Гостомеле. Оккупанту сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Следствие выяснило, что подозреваемым является заместитель командира взвода спецподразделения войск нацгвардии рф по Красноярскому краю. В Гостомеле он и другие оккупанты получили приказ от своего командира убивать гражданских.

Во второй день полномасштабной войны на боевых позициях в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской оккупант без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому авто. Водитель получил многочисленные огнестрельные ранения, но ему удалось спастись.

Всего военнослужащие отряда причастны к расстрелу 12 транспортных средств в Гостомеле, в результате чего убиты 11 мирных жителей, а 15 ранены.

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