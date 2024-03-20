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Правительство Новой Зеландии намерено запретить продажу одноразовых электронных сигарет

12:35, 20 марта 2024
Штрафы для розничных продавцов, продающих электронные сигареты лицам, не достигшим 18 лет, будут увеличены, также будет пересмотрен порядок лицензирования розничных продавцов вейпов, а все одноразовые вейпы будут запрещены.
Правительство Новой Зеландии намерено запретить продажу одноразовых электронных сигарет
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Правительство Новой Зеландии намерено запретить продажу одноразовых электронных сигарет, увеличить штрафы для розничных продавцов, продающих сигареты лицам, не достигшим 18 лет, и улучшить регулирование розничной торговли. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что правительство страны подверглось серьезной критике за отказ от первого в мире закона, запрещающего продажу табака будущим поколениям. Он заявил, что привержен идее сокращения курения, но использует другой подход, включая дальнейшее регулирование вейпинга.

«Хотя вейпинг способствовал значительному снижению уровня курения, стремительный рост числа вейперов среди молодежи вызывает реальную обеспокоенность у родителей, учителей и специалистов здравоохранения», - сказал Кейси Костелло, помощник министра здравоохранения.

Согласно новым правилам, штрафы для розничных продавцов, продающих электронные сигареты лицам, не достигшим 18 лет, будут увеличены, будет пересмотрен порядок лицензирования розничных продавцов вейпов, а все одноразовые вейпы будут запрещены.

«Коалиционное правительство намерено бороться с вейпингом среди молодежи и продолжать снижать уровень курения, чтобы к 2025 году достичь цели борьбы с курением - менее 5% населения будут курить ежедневно», - сказал Костелло.

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