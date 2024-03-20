Соломенский райсуд Киева сообщил о наличии двух вакантных должностей

Соломенский районный суд Киева ищет секретарей судебного заседания.

В Соломенском районном суде города Киева имеются две вакантные должности секретаря судебного заседания. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Требования к кандидатам:

Образование степень высшего образования не ниже: бакалавра/младшего бакалавра по специальности «Правоведение» или «Правоохранительная деятельность»

Опыт работы не нуждается

Свободное владение государственным языком (наличие Государственного сертификата об уровне владения государственным языком (выписка из реестра Государственных сертификатов об уровне владения государственным языком) не обязательно)

Условия оплаты труда:

Должностной оклад 9880 грн. (в соответствии с постановлением КМУ от 29.12.2023 года №1409 «Вопрос оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей в 2024 году»). Надбавка к должностному окладу за ранг государственного служащего в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 15.01.2017 №15; Надбавка, премия и доплаты в соответствии со статьями 50, 52 Закона Украины "О государственной службе" от 10.12.2015 № 889-VIII.

Суд обращает внимание на то, что в связи со вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании государственной службы и местного самоуправления в период действия военного положения» № 2259-IX от 12.05.2022 года, для назначения на должности государственной службы в период действия правового режима военного положения проходить конкурсный отбор не требуется.

Резюме (с обязательным указанием желаемой должности) направлять по электронному адресу: [email protected]

«Документы принимаются до 29.03.2024 включительно.

За дополнительной информацией обращаться по тел. 298 59 34», - добавляют в суде.

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