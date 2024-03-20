Штрафи для роздрібних продавців, які продають електронні сигарети особам, які не досягли 18 років, буде збільшено, також буде переглянуто порядок ліцензування роздрібних продавців вейпів, а всі одноразові вейпи буде заборонено.

Уряд Нової Зеландії має намір заборонити продаж одноразових електронних сигарет, збільшити штрафи для роздрібних продавців, які продають сигарети особам, які не досягли 18 років, і поліпшити регулювання роздрібної торгівлі. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що уряд країни зазнав серйозної критики за відмову від першого у світі закону, що забороняє продаж тютюну майбутнім поколінням. Він заявив, що прихильний до ідеї скорочення куріння, але використовує інший підхід, включаючи подальше регулювання вейпінгу.

«Хоча вейпінг сприяв значному зниженню рівня куріння, стрімке зростання кількості вейперів серед молоді викликає реальне занепокоєння в батьків, учителів і фахівців охорони здоров'я», - сказав Кейсі Костелло, помічник міністра охорони здоров'я.

Згідно з новими правилами, штрафи для роздрібних продавців, які продають електронні сигарети особам, які не досягли 18 років, буде збільшено, буде переглянуто порядок ліцензування роздрібних продавців вейпів, а всі одноразові вейпи буде заборонено.

«Коаліційний уряд має намір боротися з вейпінгом серед молоді та продовжувати знижувати рівень паління, щоб до 2025 року досягти мети боротьби з палінням - менше ніж 5% населення палитимуть щодня», - сказав Костелло.

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