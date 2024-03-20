Ідентифіковано окупанта, який брав участь у розстрілі цивільних автомобілів у Гостомелі, — ОГП

У Гостомелі під Києвом він та інші окупанти отримали наказ від свого командира вбивати цивільних.

Ідентифіковано російського офіцера, який брав участь у розстрілі цивільних авто у Гостомелі. Окупанту повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Слідство зʼясувало, що підозрюваним є заступник командира взводу спецпідрозділу військ нацгвардії рф по Красноярському краю. У Гостомелі він та інші окупанти отримали наказ від свого командира вбивати цивільних.

На другий день повномасштабної війни на бойових позиціях у районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської окупант без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному авто. Водій дістав численні вогнепальні поранення, але йому вдалося врятуватися.

Загалом військовослужбовці загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі, внаслідок чого вбито 11 мирних жителів, а 15 – поранено.

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