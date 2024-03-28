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В Тернополе на строительстве Дворца спорта присвоили 25 млн грн

14:23, 28 марта 2024
Экс-директор киевской компании получил подозрение в присвоении почти 25 млн грн во время строительства Дворца спорта.
В Тернополе на строительстве Дворца спорта присвоили 25 млн грн
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В Тернополе присвоили почти 25 миллионов гривен на строительстве Дворца спорта. Об этом сообщает областная прокуратура.

Бывшему директору киевского общества-подрядчика объявили подозрение в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, при выполнении работ по строительству Дворца спорта по проспекту Злуки в Тернополе в соответствии с договором между одним из тернопольских коммунальных предприятий и киевским обществом, его директор завладел бюджетными средствами, внеся ложные сведения в документы.

Чиновник подписал акты выполненных работ за декабрь 2021 года, указав в них работы и приобретение материалов, не предусмотренных проектной документацией и присвоивших аванс для выполнения работ на объекте на сумму почти 25 млн грн.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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