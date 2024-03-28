У Тернополі на будівництві Палацу спорту привласнили 25 млн грн

Ексдиректор київської компанії отримав підозру у присвоєнні майже 25 млн грн під час будівництва Палацу спорту.

У Тернополі привласнили майже 25 мільйонів гривень на будівництві Палацу спорту. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Колишньому директору київського товариства-підрядника оголосили підозру у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, під час виконання робіт щодо будівництва Палацу спорту по проспекту Злуки в Тернополі відповідно до договору між одним з тернопільських комунальних підприємств та київським товариством, його директор заволодів бюджетними коштами, внісши неправдиві відомості у документи.

Посадовець підписав акти виконаних робіт за грудень 2021 року, вказавши у них роботи та придбання матеріалів, які не передбачені проєктною документацією й привласнив аванс для виконання робіт на об’єкті на суму майже 25 млн грн.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.