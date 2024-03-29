Офицеру Аппарата Главнокомандующего ВСУ, который подарил гранаты помощнику Главкома, изменили подозрение

В ГБР сообщили, что завершили расследование в отношении офицера с Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении офицера с Аппарата помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову.

Следствие установило, что офицер решил поздравить своего коллегу, подарив боевые гранаты, но об их подлинности он его не предупредил.

«Как следствие, при распаковке «подарка» дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ран он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения», – сообщили в Бюро.

Как пишут в ГБР, военному, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), изменили подозрение. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

После ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.

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