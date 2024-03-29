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Офіцеру Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічнику Главкома, змінили підозру

12:28, 29 березня 2024
У ДБР повідомили, що завершили розслідування стосовно офіцера з Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
Офіцеру Апарату Головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати помічнику Главкома, змінили підозру
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову.

Слідство встановило, що офіцер вирішив привітати свого колегу подарувавши бойові гранати, але про їхню справжність він його не попередив.

«Як наслідок, під час розпакування «подарунка» вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження», – повідомили в Бюро.

Як пишуть у ДБР, військовому, якому на першочерговій стадії досудового розслідування повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), змінили підозру. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119 , ст. 128 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

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