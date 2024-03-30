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Кабмин отменил принятые еще во времена УССР требования к бизнесу

11:16, 30 марта 2024
Правительство отменило более полусотни устаревших требований для бизнеса.
Кабмин отменил принятые еще во времена УССР требования к бизнесу
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Кабмин внес изменения в более чем в полсотни устаревших актов и признал такими, что утратили силу 15 постановлений. Некоторые были из них были приняты еще во времена УССР. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Такое решение по выполнению Плана действий по улучшению условий ведения бизнеса в Украине Правительство приняло на заседании 29 марта.

В частности, из ряда постановлений Кабмина исключили требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

По словам заместителя Министра экономики Украины Алексея Соболева, по закону, использование печатей стало добровольным еще 10 лет назад. Однако в подзаконных актах соответствующие требования оставались.

«Сегодняшним решением Кабинет Министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом. А также отменил фактически бездействующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще во времена СССР и, очевидно, давно утратили актуальность», – отметил он.

Ранее в рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по вопросам ускоренного пересмотра инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1 300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 – отменить.

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