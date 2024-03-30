В КАС ВС высказались о возможности или невозможности обжалования в апелляционном порядке определения суда первой инстанции

Суд отметил, что необходимо обратиться к содержательному толкованию положений ст. 294 КАС Украины в соотношении с положениями Конституции Украины и общими принципами админсудопроизводства.

В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда относительно невозможности апелляционного обжалования определения суда 1-й инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства о возобновлении производства по делу.

У постанові № 640/12926/20 від 12.03.2024 року КАС ВС зазначив, що, вирішуючи питання щодо можливості/неможливості оскарження в апеляційному порядку ухвали суду 1-ї інстанції, яка не передбачена ст. 294 КАС України, зокрема ухвали про відмову в задоволенні клопотання про поновлення провадження у справі, необхідно звернутися до змістовного тлумачення положень ст. 294 КАС України у співвідношенні з положеннями Конституції України та загальними засадами адміністративного судочинства.

Запроваджені ЗУ «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» №1401-VIII від 02.06.2016 року зміни основних засад судочинства знайшли своє відображення у п. 6 ч. 3 ст. 2 КАС України, де передбачено, що однією з основних засад (принципів) адміністративного судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи. Таким чином, законодавцем послідовно унормовано засади адміністративного судочинства, які спрямовані на обмеження можливості оскарження окремих процедурних судових рішень (ухвал) суду 1-ї інстанції та забезпечення беззастережного права на апеляційний перегляд справи. Такі підходи знайшли відображення у п. 11 ч. 1 ст. 294 КАС України, де зазначено, що окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду 1-ї інстанції щодо, зокрема, зупинення провадження у справі.

Змістовий аналіз ч. 1 ст. 294 КАС України дозволяє дійти висновку, що використання законодавцем прийменника «щодо» спрямоване саме на визначення переліку тих ухвал суду 1-ї інстанції, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від рішення суду.

КАС ВС звернув увагу, що відсутність ухвали про відмову у поновленні провадженні у справі у переліку, визначеному у ст. 294 КАС України, не є обмеженням права позивача на доступ до суду, оскільки у позивача за процесуальним законом є право на оскарження саме ухвали про зупинення провадження у справі.

Отже, відсутність у ст. 294 КАС України прямої вказівки на можливість апеляційного оскарження ухвали про відмову в задоволенні клопотання про поновлення провадження у справі в цьому випадку має тлумачитись як неможливість апеляційного оскарження такої ухвали.

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