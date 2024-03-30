На Херсонщине трактор наехал на боеприпас – водитель погиб

В результате подрыва трактор загорелся.

На Херсонщине погиб тракторист, который наехал на взрывоопасный предмет. В результате подрыва трактор загорелся. Как сообщили в ГСЧС, трагедия произошла в пятницу, 29 марта в поле вблизи с. Тополиное.

Спасатели потушили пожар и достали погибшего из кабины.

В ГСЧС отмечают, что значительная часть деоккупированных территорий Херсонщины остаются потенциально опасными, ведь работы по разминированию еще не завершены. Граждан призывают не пренебрегать правилами минной безопасности.

Ранее мы писали, что МВД пытается найти инновационные подходы по разминированию полей.

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