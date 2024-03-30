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В ВСУ уже назначили 259 военных капелланов

12:15, 30 марта 2024
Еще 29 военных капелланов завершили обучение на курсах повышения квалификации.
В ВСУ уже назначили 259 военных капелланов
Источник фото: mil.gov.ua
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В «Софии Киевской» состоялся торжественный выпуск военных капелланов Вооруженных Сил Украины, которые прошли общевоенную и профессиональную подготовку. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Там отметили, что это уже пятый выпуск набора курсов повышения квалификации по вопросам военного капелланства Центра подготовки военных капелланов Военного института КНУ имени Тараса Шевченко.

«По этой программе прошли обучение уже 147 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Всего же на должности в ВСУ назначены 259 военных капелланов», – рассказали в Минобороны.

Ранее мы сообщали, Минобороны утверждены эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ, фото.

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