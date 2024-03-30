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На Закарпатье повреждено дорогу государственного значения из-за оползня

09:50, 30 марта 2024
По словам главы ОВА, ситуация находится под особым контролем.
На Закарпатье повреждено дорогу государственного значения из-за оползня
Источник фото: Виктор Микита
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Обильные осадки повлекли за собой сдвиг почвы в нескольких населенных пунктах Раховского района на Закарпатье, повреждено дорогу государственного значения. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

«Разрушение природного характера произошло в селах Лазещина, Деловое и поселке Ясиня. В частности, повторное смещение зафиксировали в Карпатском биосферном заповеднике неподалеку от курорта «Драгобрат». Из-за схождения грунтов разрушениям подверглись лесные дороги и автодорога государственного значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов», - написал глава ОВА.

По словам Микиты, специалисты устанавливают масштабы разрушений, а соответствующие службы работают на местах. Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций завлекают нужную технику и другие ресурсы.

«Угрозы жизни и здоровью местных жителей нет. Ситуация находится под особым контролем», - подчеркнул он.

Источник фото: Виктор Микита

 

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