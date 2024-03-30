На Закарпатті пошкоджено дорогу державного значення через зсув ґрунту

За словами очільника ОВА, ситуація перебуває під особливим контролем.

Джерело фото: Віктор Микита

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Рясні опади спричинили зсув ґрунту в кількох населених пунктах Рахівського району на Закарпатті, пошкоджено дорогу державного значення. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту «Драгобрат». Через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів», - написав очільник ОВА.

За словами Микити, фахівці встановлюють масштаби руйнувань, а відповідні служби працюють на місцях. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси.

«Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає. Ситуація перебуває під особливим контролем» - наголосив він.

Джерело фото: Віктор Микита

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