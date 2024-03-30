У ЗСУ вже призначили 259 військових капеланів

Ще 29 військових капеланів завершили навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Джерело фото: mil.gov.ua

У «Софії Київській» відбувся урочистий випуск військових капеланів Збройних Сил України, які пройшли загальновійськову та фахову підготовку. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Там зазначили, що це вже п’ятий випуск набору курсів підвищення кваліфікації з питань військового капеланства Центру підготовки військових капеланів Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка.

«За цією програмою пройшли навчання вже 147 військовослужбовців Збройних сил України. Всього ж на посади в ЗСУ призначено 259 військових капеланів», - розповіли у Міноборони.

Раніше ми повідомляли, що Міноборони затверджено емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ, фото.

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