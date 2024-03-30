На Херсонщині трактор наїхав на боєприпас – водій загинув

Внаслідок підриву трактор загорівся.

На Херсонщині загинув тракторист, який наїхав на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок підриву трактор загорівся. Як повідомили у ДСНС, трагедія сталася у п’ятницю, 29 березня в полі поблизу с. Тополине.

Рятувальники загасили пожежу та дістали загиблого з кабіни.

У ДСНС наголошують, що значна частина деокупованих територій Херсонщини залишаються потенційно небезпечними, адже роботи з розмінування ще незавершені. Громадян закликають не нехтувати правилами мінної безпеки.

Раніше ми писали, що МВС намагається знайти інноваційні підходи щодо розмінування полів.

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