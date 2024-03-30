Кабмін скасував ухвалені ще в часи УРСР вимоги до бізнесу

Уряд скасував понад півсотні застарілих вимог для бізнесу.

Кабмін вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність 15 постанов. Деякі з них були ухвалені ще в часи УРСР. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Таке рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні Уряд ухвалив на засіданні 29 березня.

Зокрема, з низки постанов Кабміну виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

За словами заступника Міністра економіки України Олексія Соболева, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися.

«Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність», – зазначив він.

Раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1 300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати.

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