Практика судів
  1. В Україні

Кабмін скасував ухвалені ще в часи УРСР вимоги до бізнесу

11:16, 30 березня 2024
Уряд скасував понад півсотні застарілих вимог для бізнесу.
Кабмін скасував ухвалені ще в часи УРСР вимоги до бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність 15 постанов. Деякі з них були ухвалені ще в часи УРСР. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Таке рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні Уряд ухвалив на засіданні 29 березня.

Зокрема, з низки постанов Кабміну виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

За словами заступника Міністра економіки України Олексія Соболева, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися.

«Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність», – зазначив він.

Раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1 300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, де у держслужбовців судової влади найбільші зарплати – Мінфін оприлюднив дашборд

Мінфін показав дашборд, який дозволяє бачити рівень заробітних плат у державних органах, зокрема у судах.

Верховний Суд пояснив, чим булінг учнів з боку педагога відрізняється від сварки або конфлікту

Самі по собі заяви батьків без доведення доказами щодо дій педагога стосовно учнів не свідчать про булінг та аморальність проступку, який є підставою для звільнення – Верховний Суд.

Держорганам та чиновникам заборонять користуватися Telegram – стало відомо, за яких умов

Після визнання структури власності Telegram «непрозорою» заборона буде торкатися проведення будь-яких комунікацій, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, в тому числі листування та усних переговорів.

Україна ухвалить зміни до Кримінального процесуального кодексу до кінця квітня 2024 року – Меморандум з МВФ

Крім змін стосовно розгляду справ у ВАКС, Україна повинна розробити подальші зміни до КПК для підвищення ефективності розслідування корупції, включаючи обґрунтованість строків досудового розслідування, йдеться у Меморандумі з МВФ.

За ненадання переваги у русі машинам швидкої медичної допомоги чи пожежної служби зможуть позбавляти прав на рік

Для водіїв, які нехтують ПДД і ставлять під загрозу чужі життя, передбачать більш сурове покарання, аніж штраф в 680 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді