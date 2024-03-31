Виталий Кличко допускает повторное наступление оккупантов на Киев

По словам Виталия Кличко, Киев был и остается мишенью для путина.

Фото: Bild

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины может снова стать целью для сухопутных войск россии. Об этом он сказал в интервью Bild.

По его словам, Киев был и остается мишенью для путина, потому что столица – это сердце страны.

«Но мы гораздо лучше подготовлены к этому, чем два года назад. Если путин примет такое решение, это будет кровавое решение», - подчеркнул он.

Кличко также призвал Запад усилить поддержку Украины.

«Нам срочно нужно больше средств ПВО, больше зенитных ракет!», – сказал мэр.

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