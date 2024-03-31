Віталій Кличко допускає повторний наступ окупантів на Київ

За словами Віталія Кличка, Київ був і залишається мішенню для путіна.

Фото: Bild

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України може знову стати метою для сухопутних військ рф. Про це він сказав в інтерв'ю Bild.

За його словами, Київ був і залишається мішенню для путіна, тому що столиця – це серце країни.

«Але ми набагато краще підготовлені до цього, ніж два роки тому. Якщо путін ухвалить таке рішення, це буде криваве рішення», - наголосив він.

Кличко також закликав Захід посилити підтримку України.

«Нам терміново потрібно більше засобів ППО, більше зенітних ракет!», - сказав мер.

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