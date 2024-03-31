Как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья: советы медиков

Украинцам дали несколько советов, как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья.

Как известно, 31 марта Украина перешла на летнее время. Стрелки часов перевели на час вперед.

В Тернопольском областном центре контроля и профилактики болезней дали гражданам несколько советов, как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья.

Медики отмечают, что перевод стрелок всегда грозит изменением ритма жизни, а следовательно, дополнительным стрессом. Справиться с ним помогут несколько простых шагов:

Свежий воздух

Свежий воздух и регулярные прогулки должны являться неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. Независимо от того, грядет ли переход на летнее время или человек вообще живет в стране, где стрелки часов никогда не переводят (а есть и такие страны). Однако, когда впереди – смена режима дня, пешие прогулки должны стать неотъемлемой частью вашего образа жизни.

Ложитесь раньше

Нужно начать ложиться спать раньше. Таким образом ваш организм сможет заранее адаптироваться к переводу часов на летнее время и сдвигу в распорядке дня.

Снижайте нагрузку

Как бы смешно это ни звучало, но постарайтесь избегать стресса и снижать нагрузку на мозг и нервную систему в первые недели после перехода. Исследователи выяснили, что в первые дни после перевода стрелок в летнее время количество несчастных случаев на производствах растет на 5%. Следует дать организму возможность приспособиться к новому распорядку дня. Особенно это актуально для пожилых людей и тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Риск инсультов после летнего перехода возрастает на 8%.

Внимание к еде

Постарайтесь не усугублять стресс, вызывающий в организме переход на летнее время, дополнительным стрессом от неправильного питания. Следует исключить жирную и острую пищу, есть поменьше сладкого. Поскольку после зимы натуральные овощи с витаминами не найти, логично начать принимать витамины в таблетках.

Не садитесь за руль

Вышеуказанная рекомендация о пеших прогулках отлично сочетается с рекомендацией не садиться за руль в первые дни после перевода часов на летнее время. Нарушения режима, нехватка сна могут спровоцировать состояние, в котором лучше не управлять машиной. Согласно статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП на дорогах растет.

Откажитесь от кофе и алкоголя

Медики также рекомендуют в первые дни после летнего перехода отказаться от кофе и алкогольных напитков. Они могут отрицательно влиять на нервную систему и усилить стресс от смены распорядка дня.

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