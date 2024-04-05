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Бросили гранату в полицейского: будут судить трех домовых воров

12:55, 5 апреля 2024
На Киевщине будут судить грабителей, которые убегая с места преступления, бросили гранату в полицейского.
Бросили гранату в полицейского: будут судить трех домовых воров
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Правоохранители Киевщины направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленников, которые совершили ограбление дома и бросили гранату в полицейского. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Происшествие случилось в Бучанском районе незадолго до Нового года. Трое злоумышленников, действуя по предварительной договоренности и выполняя заранее определенные роли, совершили нападение на дом в селе Петрушки. Однако, их обнаружили соседи и сообщили правоохранителям.

Когда злоумышленники понимали, что были разоблачены, они начали убегать с места преступления. Полицейские и неравнодушные граждане осуществили совместные усилия для задержания преступников. Во время задержания один из злоумышленников бросил в правоохранителей гранату, но к счастью, никто не пострадал.

Все трое фигурантов были задержаны согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обыска у одного из них были изъяты психотропные вещества.

Сейчас следователи полиции Киевщины при поддержке Киево-Святошинской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 263, ст. 348, ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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