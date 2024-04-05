Кинули гранату в поліцейського: судитимуть трьох будинкових злодіїв

На Київщині судитимуть грабіжників, які втікаючи з місця злочину, кинули гранату в поліцейського.

Правоохоронці Київщини направили до суду обвинувальний акт стосовно зловмисників, які учинили пограбування будинку та кинули гранату в поліцейського. Про це повідомила поліція Київської області.

Подія трапилася у Бучанському районі незадовго до Нового року. Троє зловмисників, діючи за попередньою домовленістю та виконуючи заздалегідь визначені ролі, вчинили напад на будинок у селі Петрушки. Проте, їх виявили сусіди та повідомили правоохоронців.

Коли зловмисники розуміли, що були викриті, вони почали тікати з місця злочину. Поліцейські та небайдужі громадяни здійснили спільні зусилля для затримання злочинців. Під час затримання один із зловмисників кинув у правоохоронців гранату, але на щастя, ніхто не постраждав.

Всі троє фігурантів були затримані згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в одного з них було вилучено психотропні речовини.

Наразі слідчі поліції Київщини за підтримки Києво-Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 263, ст. 348, ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України.

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