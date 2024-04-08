Практика судов
  1. В Украине

В какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества: разъяснение

23:01, 8 апреля 2024
Право налогового залога возникает в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной налогоплательщиком в декларации со дня, следующего за последним днем такого срока.
В какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества: разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, в какие сроки после возникновения налогового долга производится описание имущества.

Так, согласно п. 89.1 НКУ право налогового залога возникает:

  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной налогоплательщиком в налоговой декларации, – со дня, следующего за последним днем указанного срока (пп. 89.1.1 НКУ);
  • в случае неуплаты в сроки, установленные НКУ, суммы денежного обязательства, самостоятельно определенной контролирующим органом, – со дня возникновения налогового долга (пп. 89.1.2 НКУ);
  • в случае, определенном в п. 100.11 НКУ, – со дня заключения договора о рассрочке, отсрочке денежных обязательств.

Согласно п. 89.3 НКУ имущество, на которое распространяется право налогового залога, оформляется актом описания. В акт описания включается ликвидное имущество, которое может быть использовано как источник погашения налогового долга. Описание имущества в налоговый залог осуществляется на основании решения руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) контролирующего органа, предъявляемого налогоплательщику, имеющему налоговый долг. Акт описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, составляется налоговым управляющим в порядке и по форме, утвержденным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализоацию государственной финансовой политики.

Отказ налогоплательщика от заключения акта описания имущества, на которое распространяется право налогового залога, не освобождает такого налогоплательщика от распространения права налогового залога на описанное имущество. В таком случае описание осуществляется в присутствии не менее двух понятых.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я не буду танцевать, обещаю» – канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok

Канцлер Германии присоединилась к президенту США Джо Байдену и лидеру Франции Эммануэлю Макрону на видеоплатформе TikTok.

По факту вручения ТЦК повестки журналисту Слідство.інфо открыли уголовное производство

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по факту возможного злоупотребления и препятствования профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников СБУ и ТЦК из-за вручения повестки журналисту Слідство.інфо.

Комитет рекомендовал парламенту принять законопроект о мобилизации осужденных

Мобилизовавшиеся осужденные таким образом получают условно-досрочное освобождение.

Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности будет вынесен на повторное первое чтение

Доработанная комитетом версия предусматривает отбор и представление на рассмотрение премьер-министра не более двух кандидатур на должность директора БЭБ.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации для граждан предусмотрят штрафы от 17 до 22,5 тысяч грн, для юрлиц – от 34 тысяч грн

Тюремных сроков за отказ от прохождения медосмотра не будет, однако будут штрафы для граждан и юрлиц за нарушение законов о мобилизации, а также необходимо будет сообщить ТЦК свой реальный адрес, номер телефона и адрес электронной почты.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова