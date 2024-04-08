У які терміни після виникнення податкового боргу проводиться опис майна: роз’яснення

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, в які терміни після виникнення податкового боргу проводиться опис майна.
Так, згідно з п. 89.1 ПКУ право податкової застави виникає:
Відповідно до п. 89.3 ПКУ майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису. До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу. Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг. Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш як двох понятих.
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