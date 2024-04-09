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Кабмин назначил государственного секретаря Минздрава

14:19, 9 апреля 2024
Правительство также назначило двух заместителей.
Кабмин назначил государственного секретаря Минздрава
Фото: kmu.gov.ua
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Во вторник, 9 апреля, Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Назначено:

- Кушнира Максима Валерьевича заместителем Министра по делам ветеранов Украины;

- Слободянюка Дмитрия Павловича государственным секретарем Министерства здравоохранения Украины;

Ривтина Максима Леонидовича заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ранее Кабмин уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя главы МИД.

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