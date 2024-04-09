Кабмін призначив державного секретаря МОЗ

Уряд також призначив двох заступників.

Фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 9 квітня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

- Кушніра Максима Валерійовича заступником Міністра у справах ветеранів України;

- Слободянюка Дмитра Павловича державним секретарем Міністерства охорони здоров’я України;

- Рівтіна Максима Леонідовича заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Раніше Кабмін звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника очільника МЗС.

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