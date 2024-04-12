На Львовщине будут судить трех человек, которые распространяли коммунистическую символику

Двое мужчин и женщина на протяжении 2017-2023 годов распространяли на своих страницах в соцсетях публикации с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.

Правоохранители направили в суд обвинительные акты по трем гражданам Украины по фактам распространения коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима. Также двум из них инкриминировано оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, двое мужчин и женщина в течение 2017-2023 годов неоднократно распространялись из-за собственных аккаунтов в «Одноклассниках» публикации с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима.

Кроме этого, двое обвиняемых в вышеупомянутой соцсети распространяли фото и видео материалы, в которых отрицали и оправдывали вооруженную агрессию россии, начатую в 2014 году.

«В частности, 49-летний мужчина отмечал, что украинцы – нацисты, а вооруженные силы россии пришли спасти население страны, тем самым отрицая временную оккупацию территорий Украины», - пишут в прокуратуре.

Кроме того, другая обвиняемая распространила материал, в котором призывалось поддерживать россию, ее президента и указывалось, что война россии против Украины является «праведной».

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