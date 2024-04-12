На Львівщині судитимуть трьох осіб, які поширювали комуністичну символіку

Двоє чоловіків та жінка протягом 2017-2023 років поширювали на своїх сторінках у соцмережах публікації із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох громадян України за фактами поширення комуністичної символіки та пропаганди комуністичного тоталітарного режиму. Також двом із них інкриміновано виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, двоє чоловіків та жінка протягом 2017-2023 років неодноразово поширювали через власні акаунти у «Однокласниках» публікації із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Крім цього, двоє обвинувачених у вищезгаданій соцмережі розповсюджували фото та відео матеріали, у яких заперечували та виправдовували збройну агресію рф, розпочату у 2014 році.

«Зокрема, 49-річний чоловік зазначав, що українці – нацисти, а збройні сили рф прийшли врятувати населення країни, цим самим заперечуючи тимчасову окупацію територій України», - пишуть у прокуратурі.

Окрім цього, інша обвинувачена поширила матеріал, в якому закликалось підтримувати росію, її президента та вказувалось, що війна рф проти України є «праведною».

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