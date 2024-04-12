Закон про мобілізацію в Україні — один із найліберальніших стосовно відстрочок, – член комітету Ради Ігор Копитін

За словами члена парламентського комітету з нацбезпеки, якщо порівняти закони про мобілізацію країн світу – у нас один з найліберальніших у політиці відстрочок.

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Народний депутат від фракції «Слуга Народу» та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін заявив, що ухвалений парламентом законопроєкт про мобілізацію передбачає гарантії соцзахисту, великий мотиваційний пакет та прозору систему відстрочок. Він зазначив, що в Україні один з найліберальніших у політиці відстрочок закон про мобілізацію.

«Першим і головним завданням цього закону було оновити військово-облікові дані. Військовому командуванню країни необхідно розуміти, на який мобілізаційний потенціал вони можуть розраховувати», – пояснив парламентар.

Він додав, що з набранням чинності закону про мобілізацію цей процес стане прозорішим та чесним.

«Якщо порівняти закони про мобілізацію країн світу – у нас один з найліберальніших у політиці відстрочок. Великий мотиваційний пакет, що спонукатиме чоловіків йти на контрактну службу за фахом. Пільги військовим та гарантії соціального захисту», – підсумував Копитін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Кабміну буде місяць з дня публікації закону про посилення мобілізації 10449 для того, аби визначитися з новим порядком бронювання. Відповідні норми передбачають перехідні положення ухваленого в цілому 11 квітня закону про мобілізацію.

Також ми повідомляли, що у законі про мобілізацію була врахована пропозиція щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам, але друга вища освіта не буде підставою для відстрочки.

Нагадаємо, за поки чинним законом про мобілізацію право на відстрочку мають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Під час прийняття закону про мобілізацію 10449 була врахована пропозиція народних депутатів надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, право на відстрочку від мобілізації.

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